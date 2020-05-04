Православный олигарх заразился коронавирусом

Вадим Карасев

Константин МалофеевФото: Tsargrad.tv

Предприниматель Константин Малофеев, известный как православный олигарх за свою приверженность религии и участие во многих связанных с ней проектах, заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил в эфире своего телеканала «Царьград».

На вопрос ведущего о самочувствии Малофеев ответил: «Неплохо для больного COVID-19. Заболел я неделю назад. Могу поделиться симптомами. У меня нехарактерная симптоматика. Всё это время у меня не повышалась температура».

По словам бизнесмена, он долгое время не вызывал врача, поскольку не подозревал о наличии инфекции, но в итоге заказал тест на дом.

Большую часть карьеры Малофеев работал в инвестиционных компаниях, холдинге «Связьинвест» и «Ростелекоме». Среди нынешних активов — телеканал «Царьград», позиционирующий себя как «первый русский» канал.

Также Малофеев учредил частную православную гимназию в Московской области, создал Русское общество благотворителей в защиту материнства и детства. Входит в попечительский совет «Лиги безопасного интернета» — организации, выступающей за цензуру в интернете ради защиты детей от вредоносной информации.