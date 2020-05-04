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Предполагаемый достройщик СП-2 пришвартовался у Калининграда

Предполагаемый достройщик СП-2 пришвартовался у Калининграда

Трубоукладочный корабль "Академик Черский", который предположительно может принять участие в достройке "Северного потока-2", бросил якорь в Гданьском заливе, неподалеку от Калининграда.

Согласно информации сайтов, отслеживающих перемещения судов, к российскому эксклаву "Академик" прибыл, обогнув всю Африку. Планировалось, что далее корабль направится к берегам Египта, но он неожиданно проложил курс к порту Абердин в Великобритании, а затем до Находки и наконец до Калининграда.

Еще в прошлом году глава Минэнерго Александр Новак сообщал, что это судно способно достроить трубопровод, если пройдет некоторую подготовку. Корабль принадлежит "Газпрому".

В декабре прошлого года строительство СП-2 остановилось после того, как швейцарская компания Allseas вывела из Балтийского моря свои суда, занимавшиеся прокладкой труб. Швейцарцы подчинились санкциям США против СП-2. Перед остановкой строительства проект был завершен на 93,5%. Ранее в США заверили, что американские санкции остановили строительство газопровода на несколько лет.

Проект "Северный поток-2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год по дну Балтийского моря от побережья Ленинградской области России до Германии. Партнерами российского "Газпрома" выступают немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.


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По материалам: uposters.ru

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