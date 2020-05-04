Президент Эстонии провозгласила пакетный закон по борьбе с коронавирусом

Лидия Мартынова

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в понедельник провозгласила второй так называемый «пакетный закон» по борьбе с распространением коронавируса, вносящий поправки в 35 различных правовых актов, пишет err.ee.

Президент сопроводила провозглашение закона критическим замечанием в адрес Рийгикогу, который принял в срочном порядке пакет поправок не только в законы, непосредственно касающиеся борьбы с эпидемией, но и в ряд других правовых актов, прямо с этим не связанных.

«Нынешний кризис выявил несколько сфер, в которых нужно изменить или адаптировать правовые рамки для эффективного контроля над кризисом — чтобы обеспечить продолжение деятельности и функционирование экономики в условиях различных ограничений. Тем не менее, менять таким образом комплексно и в срочном порядке следовало бы в первую очередь только законы, необходимые для контроля над нынешним кризисом. А этот принцип соблюден не был», — сказала Кальюлайд при провозглашении закона.

Глава государства обратила внимание на то, что включение в законопроект поправок, которые прямо не связаны со смягчением последствий кризиса, также затягивает применение срочно необходимых мер, касающихся, например, окончания учебного года в школах.

Кальюлайд отдельно упомянула поправку в «Закон об иностранцах», которая изменила условия выдачи долгосрочных рабочих виз. «Тем самым меняются условия для уже выданных виз. Конечно, законодательный орган обязан разрабатывать правила, на основании которых мы впускаем в страну работников из третьих стран. Но законотворческая деятельность государства должна исходить из принципа правовой ясности. Это означает, что если государство выдало визу на одних условиях, то менять их на полдороги — неразумная практика. Уверенное в себе государство так не поступает», — сказала президент.

Она также подчеркнула, что эти условия будут действовать и после кризиса, т. е. постоянно — и такой шаг для нее непонятен. «Это еще больше осложнит положение очень многих предприятий. Необходимость привлекать иностранную рабочую силу стала исключительно важной для нескольких секторов. Введение дополнительных ограничений на иностранную рабочую силу в таком виде начнет препятствовать восстановлению экономики и не приведет к уменьшению безработицы», — сказала глава государства.

Голосами депутатов Рийгикогу от правящих партий 20 апреля был одобрен пакет законов, меняющих на время чрезвычайного положения права и обязанности многих государственных и муниципальных структур. Парламентская оппозиция проголосовала против, сочтя некоторые из этих изменений ненужными и неприемлемыми.

«Это пакет мер, которые в большинстве случаев связаны именно с кризисным положением. И цель, собственно, заключалась в том, чтобы как можно быстрее его принять, потому что он регулирует на самом деле очень разные области жизни — от проведения государственных экзаменов до иностранной рабочей силы», — рассказал член правовой комиссии Рийгикогу от Центристской партии Андрей Коробейник.

Именно параграфы, касающиеся иностранных работников, вызвали наибольшую критику со стороны оппозиционных фракций. В условиях, когда приезд новых работников невозможен из-за пандемии, оставшимся в Эстонии иностранцам предписывается в течение 10 дней после окончания действия разрешения на работу покинуть страну. Исключение до 31 июля сделано только для сезонных работников в сельском хозяйстве.

«Против намеченных ограничений выступили Центральный союз работодателей, Торгово-промышленная палата, авторитетные сельхозпроизводители и промышленники. Почему вы их не слушаете, почему вы не считаетесь с их мнением?», — спрашивает член правовой комиссии Рийгикогу от Партии реформ Тоомас Кивимяги.

Недовольство оппозиции вызвали и параграфы, по которым в условиях чрезвычайного положения в роли помощников полицейских могут выступать люди, прошедшие лишь ускоренный подготовительный курс. К тому же этим людям даются и дополнительные права, например, останавливать автомобили и проверять документы водителей.

«Помощник полицейского, не прошедший достаточной подготовки, может из-за незнания своих прав и обязанностей и сам пострадать, и необоснованно ограничивать права и свободы других людей», — считает член правовой комиссии Рийгикогу от Социал-демокрактической партии Хельо Пикхоф.

Но представители правящей коалиции говорят, что большинство одобренных ограничений или, наоборот, послаблений будет действовать лишь до конца чрезвычайного положения. Впрочем, возможно, что когда-то эти пункты будут опять активированы.

«Мы не знаем, будет ли ещё вторая или третья волна коронаинфекции. Не исключено, что когда-то в будущем опять придется ввести режим чрезвычайного положения. В таком случае нам не придется опять многое менять в правовой базе, у нас уже будут юридические основания для быстрых и эффективных действий», — сказал председатель правовой комиссии Рийгикогу «центрист» Яанус Карилайд.