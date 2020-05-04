Президент Эстонии провозгласила пакетный закон по борьбе с коронавирусом
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в понедельник провозгласила второй так называемый «пакетный закон» по борьбе с распространением коронавируса, вносящий поправки в 35 различных правовых актов, пишет err.ee.
Президент сопроводила провозглашение закона критическим замечанием в адрес Рийгикогу, который принял в срочном порядке пакет поправок не только в законы, непосредственно касающиеся борьбы с эпидемией, но и в ряд других правовых актов, прямо с этим не связанных.
Глава государства обратила внимание на то, что включение в законопроект поправок, которые прямо не связаны со смягчением последствий кризиса, также затягивает применение срочно необходимых мер, касающихся, например, окончания учебного года в школах.
Кальюлайд отдельно упомянула поправку в «Закон об иностранцах», которая изменила условия выдачи долгосрочных рабочих виз. «Тем самым меняются условия для уже выданных виз. Конечно, законодательный орган обязан разрабатывать правила, на основании которых мы впускаем в страну работников из третьих стран. Но законотворческая деятельность государства должна исходить из принципа правовой ясности. Это означает, что если государство выдало визу на одних условиях, то менять их на полдороги — неразумная практика. Уверенное в себе государство так не поступает», — сказала президент.
Она также подчеркнула, что эти условия будут действовать и после кризиса, т. е. постоянно — и такой шаг для нее непонятен. «Это еще больше осложнит положение очень многих предприятий. Необходимость привлекать иностранную рабочую силу стала исключительно важной для нескольких секторов. Введение дополнительных ограничений на иностранную рабочую силу в таком виде начнет препятствовать восстановлению экономики и не приведет к уменьшению безработицы», — сказала глава государства.
Голосами депутатов Рийгикогу от правящих партий 20 апреля был одобрен пакет законов, меняющих на время чрезвычайного положения права и обязанности многих государственных и муниципальных структур. Парламентская оппозиция проголосовала против, сочтя некоторые из этих изменений ненужными и неприемлемыми.
Именно параграфы, касающиеся иностранных работников, вызвали наибольшую критику со стороны оппозиционных фракций. В условиях, когда приезд новых работников невозможен из-за пандемии, оставшимся в Эстонии иностранцам предписывается в течение 10 дней после окончания действия разрешения на работу покинуть страну. Исключение до 31 июля сделано только для сезонных работников в сельском хозяйстве.
Недовольство оппозиции вызвали и параграфы, по которым в условиях чрезвычайного положения в роли помощников полицейских могут выступать люди, прошедшие лишь ускоренный подготовительный курс. К тому же этим людям даются и дополнительные права, например, останавливать автомобили и проверять документы водителей.
Но представители правящей коалиции говорят, что большинство одобренных ограничений или, наоборот, послаблений будет действовать лишь до конца чрезвычайного положения. Впрочем, возможно, что когда-то эти пункты будут опять активированы.