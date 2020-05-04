Проверят всех: в Запорожье зафиксирована новая вспышка коронавируса

Алексей Вольцев

В городе Запорожье, власти которого в апреле пытались оспорить решение Кабмина о введении карантина, у одной из жительниц общежития в Заводском районе тесты подтвердили наличие коронавируса.

Об этом сообщили в городском совете.

При этом в мэрии уточнили, что больную отправили в областную инфекционную больницу, а на общежитии началась проверка лиц, которые могли контактировать с заразившейся.

«Женщина жила в общежитии на 4 этаже, поэтому в первую очередь возьмут анализы у всех жителей этого этажа. Этим будет заниматься бригада медиков Центра ПМСП. На этом этаже проживает 45 человек. Все они будут оставаться на самоизоляции, соответствующее обязательство им предложат подписать во время взятия анализа. Возле общежития установлен пост полиции», — сообщили в горсовете.

По информации областного лабораторного центра, результаты анализов жителей 4 этажа можно будет получить уже в понедельник в середине дня. Дальнейшие действия будут зависеть от полученных результатов анализов.

Напомним, 25 апреля городские власти Запорожья закрыли на карантин одно из общежитий города, где тест на коронавирус показал положительный результат у 15 человек. Заболевание сначала обнаружили у одной из жительниц общежития, потом диагноз подтвердился еще у нескольких людей.

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