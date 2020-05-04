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Путин нацелился на захват огромной части Украины: названы опасные регионы и их истинная ценность для Кремля

Путин нацелился на захват огромной части Украины: названы опасные регионы и их истинная ценность для Кремля

В России не только не отказались от захвата девяти украинских областей. Для Кремля эта цель, напротив, стала еще более значимой в условиях падения цен на нефть и перед лицом экономического кризиса. Такое мнение высказал бывший украинский дипломат Дмитрий Чекалкин.

В интервью Обозревателю Чекалкин напомнил прогнозы экономистов, согласно которым российская нефть и газ вскоре потеряют свое стратегическое значение, финансовой «подушки» России хватит на пару лет. А после этого возможен продовольственный кризис.

Экономисты уверены, что ряд областей Украины не только не пострадают от кризиса, но могут оказаться в очень выгодном положении. Черкалкин считает примечательным, что это как раз те «девять областей „Новороссии“, на которые в свое время покушался Путин — от Чернигова до Одессы».

По мнению Чекалкина, личные качества президента Зеленского никак не помогут отразить российскую угрозу. «Захват этих регионов для него (Путина) становится все более значимым. Рассчитывать, что он этот вопрос оставит и под какими-то чарами Зеленского отступит от своих планов — крайне бессмысленно», — считает экс-дипломат.

Напомним, ранее политолог Андрей Илларионов выразил уверенность, что имперские аппетиты Путина никуда не делись. А российский историк Зубов считает, что отказаться от оккупации Крыма и Донбасса Россия может, если Европа не предпримет необдуманный шаг и не пойдет на уступки РФ.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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