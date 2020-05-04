Раскрыт план правильного выхода из изоляции

Вадим Карасев

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Спортивный психолог, ведущий научный сотрудник Центра физической культуры и спорта Ольга Тиунова раскрыла план правильного выхода из изоляции в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, когда закончится самоизоляция, засидевшемуся дома организму предстоит привыкать даже к элементарной дороге до работы. По словам эксперта, человек набирает физические качества в течение двух месяцев, а теряет — в два раза быстрее.

«Сейчас самое время даже простейшие упражнения включить в режим дня», — сказала она. Тиунова также посоветовала обязательно это фиксировать.

Кроме того, можно составить график, определить диапазон желаемого похудения, каждый день взвешиваться, фиксировать измерения. Это поможет понять, если цель близка, пояснила психолог.

Также она предостерегла тех, кто посещал спортивные залы, от переоценки своих возможностей при возвращении к тренировкам. Следует начать с половины объема прежней нагрузки и входить в привычный режим постепенно.

Ранее врач-психотерапевт, научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка Андрей Курпатов заявил, что пятая часть россиян может испытать посттравматические расстройства после завершения эпидемии коронавируса. Он пояснил, что в целом изоляция приводит к тому, что нарушается система нашей адаптации, люди больше погружаются в цифровую зависимость, это разрушает здоровые социальные связи.

В конце апреля президент России Владимир Путин объявил, что период нерабочих дней в стране продлится до 11 мая, изначально они были введены до 30 апреля. Все ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, также продлили.