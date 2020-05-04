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Разберутся без военной техники: в Черкасской ОГА рассказали, как добьются отмены смягчения карантина

Разберутся без военной техники: в Черкасской ОГА рассказали, как добьются отмены смягчения карантина

Черкасская областная государственная администрация подготовила иск в Черкасский окружной административный суд об отмене решения Черкасского горисполкома относительно ослабление карантина на территории города Черкассы. Об этом сообщили в облгосадминистрации.

В заявлении говорится об отмене решения как такого, которое противоречит решению Кабинета министров № 211 от 11.03.2020, постановлении № 14 от 27.04.2020 и протокола № 21 региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 30.04.2020 (ч. 1 ст. 325 УК Украины).

Одновременно Черкасская ОГА также подала заявление о приостановлении действия решения Черкасского горисполкома до рассмотрения дела по существу, чтобы не допустить распространения COVID-19 и обезопасить граждан.

Напомним, что с 1 мая в Черкассах разрешили вновь работать непродовольственным магазинам, мастерским, парикмахерским, рынкам, ярмаркам, летним террасам заведений, спортивным площадкам, паркам, скверам и заведениям на их территории. Это вызвало резкую реакцию власти. В частности, глава МВД Арсен Аваков угрожал мэру уголовным делом. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что это может привести к вспышке эпидемии коронавируса в регионе. А президент Владимир Зеленский пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко юридической ответственностью за нарушение карантина.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что вечером 3 мая советник мэра Черкасс Станислав Коломиец сообщил, что в городе на фоне скандала вокруг ослабление карантина на улицах появилась Нацгвардия и военная техника. Позже в Черкасской ОГА со ссылкой на заявление полиции эту информацию опровергли.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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