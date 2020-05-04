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Регионы получат 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса из-за COVID-19

Регионы получат 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса из-за COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Российские региональные бюджеты получат два миллиарда рублей субсидий на неотложные меры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) на фоне распространения COVID-19. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 2000000 тысяч рублей на предоставление в 2020 году субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

«Парламентская газета» ранее сообщала, что зампред Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Наталья Костенко обратилась с письмом в адрес Правительства, в котором указала на необходимость изменить систему предоставления кредитных каникул для малого и среднего бизнеса и выдачи кредитов на зарплату.

Об оперативных мерах, которые принимают законодатели для борьбы с пандемией COVID-19 — читайте в специальном разделе на сайте Госдумы.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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