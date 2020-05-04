Рокировка закончена. Назван преемник Назарбаевой в сенате Казахстана

Алексей Вольцев

Первый замглавы администрации президента Казахстана Маулен Ашимбаев утвержден депутатом сената, сообщило РИА Новости со ссылкой на указ главы государства Касым-Жомарт Токаева.





"Указом главы государства Ашимбаев Маулен Сагатханулы назначен депутатом сената парламента Республики Казахстан", – говорится в документе за подписью главы казахстанского государства.

В субботу, 2 мая, стало известно, что Токаев освободил Даригу Назарбаеву от полномочий спикера сената парламента.

приводило мнение директора Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана Андрея Казанцева о влиянии Нурсултана Назарбаева на политику Казахстана.