Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россия сможет экспортировать маски только в страны ЕАЭС

Россия сможет экспортировать маски только в страны ЕАЭС
Россия может начать экспортировать средства индивидуальной защиты, в том числе медицинские маски, только в страны ЕАЭС, заявили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

С сегодняшнего дня правительство России сняло запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, включая медицинские маски, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Два месяца назад кабмин ввел временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий. Сообщалось, что такие ограничения будут действовать до 1 июня и не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами одноразовых товаров для личного пользования. Позднее Россия и партнеры по ЕАЭС разработали и приняли аналогичный акт, вводящий запрет на экспорт этой продукции за пределы союза, пояснили в Минпромторге.


"Таким образом, в союзе была введена единая мера. В этой связи, а также в целях устранения барьеров при взаимных поставках средств индивидуальной защиты в союзе (в духе договоренностей лидеров стран ЕАЭС) правительством России было принято решение об отмене национального запрета при сохранении общесоюзного", - сообщили в пресс-службе.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

«Турецкий поток» вдохновляет Киев делать все против «Северного потока — 2»
«Турецкий поток» вдохновляет Киев делать все против «Северного
Россия сможет экспортировать маски только в страны ЕАЭС
Россия сможет экспортировать маски только в страны ЕАЭС
Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса
Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса
Кадыров поддержал День молитвы за спасение человечества от пандемии
Кадыров поддержал День молитвы за спасение человечества от пандемии
В Испании - наименьшее количество смертей за сутки с начала эпидемии
В Испании - наименьшее количество смертей за сутки с начала эпидемии
Европа потянулась на выход из карантина: от Польши до Португалии
Европа потянулась на выход из карантина: от Польши до Португалии
Ученый объяснил, когда формируется стойкий иммунитет к коронавирусу
Ученый объяснил, когда формируется стойкий иммунитет к коронавирусу
Во Франции озвучили дату появления первого пациента с коронавирусом
Во Франции озвучили дату появления первого пациента с коронавирусом
Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom
Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom
Met Gala в сети: пользователи копируют самые экстравагантные звездные образы
Met Gala в сети: пользователи копируют самые экстравагантные звездные
Поклонская вступилась за Михалкова после критики его фильма о чипировании людей
Поклонская вступилась за Михалкова после критики его фильма о
Помпео: У США достаточно доказательств сокрытия Китаем ситуации с Covid-19
Помпео: У США достаточно доказательств сокрытия Китаем ситуации

Топ на сегодня

Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных COVID-19
Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных
«Хирургической операции не было»: Южная Корея об отсутствии Ким Чен Ына
«Хирургической операции не было»: Южная Корея об отсутствии Ким Чен
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День Гарри Поттера
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День
На границе Северной и Южной Кореи произошла стрельба
На границе Северной и Южной Кореи произошла стрельба
Названы главные признаки финансового мошенничества
Названы главные признаки финансового мошенничества

Еще по теме

В Минпромторге разъяснили отмену запрета на вывоз масок и средств защиты
В России отменили временный запрет на экспорт средств защиты и масок
Россия сняла временный запрет на экспорт масок и средств защиты
Россиянам предложили искать маски и антисептики в интернете