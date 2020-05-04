Россия сможет экспортировать маски только в страны ЕАЭС

Влада Некрасова

Россия может начать экспортировать средства индивидуальной защиты, в том числе медицинские маски, только в страны ЕАЭС, заявили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

С сегодняшнего дня правительство России сняло запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, включая медицинские маски, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Два месяца назад кабмин ввел временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий. Сообщалось, что такие ограничения будут действовать до 1 июня и не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами одноразовых товаров для личного пользования. Позднее Россия и партнеры по ЕАЭС разработали и приняли аналогичный акт, вводящий запрет на экспорт этой продукции за пределы союза, пояснили в Минпромторге.

"Таким образом, в союзе была введена единая мера. В этой связи, а также в целях устранения барьеров при взаимных поставках средств индивидуальной защиты в союзе (в духе договоренностей лидеров стран ЕАЭС) правительством России было принято решение об отмене национального запрета при сохранении общесоюзного", - сообщили в пресс-службе.