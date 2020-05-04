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Россиянам покажут таинственную древнюю пещеру и сладкую жизнь миллиардеров

Россиянам покажут таинственную древнюю пещеру и сладкую жизнь миллиардеровКадр: «Пещера забытых снов»

Онлайн-кинотеатр Okko покажет пятый сезон сериала «Миллиарды», доступного в подписке «Сериалы AMEDIATEKA». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сериал посвящен противостоянию амбициозного финансиста с Уолл-стрит Бобби Аксельрода и принципиального федерального прокурора Чака Родса. В сериале снялись Дэмиэн Льюис, Пол Джаматти и Тоби Леонард Мур. Онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть шоу 3 мая.

Утром, в 10:00, Okko предлагает зарядку для всей семьи в передаче «Фитнес против вируса». В 12:00 — документальный фильм немецкого режиссера Вернера Херцога «Пещера забытых снов», посвященный таинственной древней пещере с сотнями рисунков доисторических людей, попасть в которую простым туристам невозможно. Ученым и документалистам разрешается находиться в ней всего несколько часов, соблюдая строгие правила.

Днем, в 14:00 — кулинарная лекция «Готовим дома с Novikov School» с рецептом штруделя с яблоками и заварным кремом. Позже, в 16:00, зрителям рекомендуют вторую серию первого в истории снятого в изоляции сериала об изоляции «Все вместе».

Вечером, в 19:00, пользователям предлагают посмотреть «Миллиардеров». В 21:00 — послушать даргинскую сказку «Синяя птица». В 22:00 онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть фильм «Хозяева города», рассказывающий историю журналиста-неудачника, в руки которого внезапно попадает горячая история.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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