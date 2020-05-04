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Россиянам рассказали об оплате нерабочих дней в мае

Россиянам рассказали об оплате нерабочих дней в маеФото: Pixabay

Оплата нерабочих дней в России с 6 по 8 мая будет в обычном режиме, сообщили РИА Новости в Минтруде.

Как рассказали в ведомстве, деньги россиянам должны начисляться по тому же принципу, что и в апреле. «Заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере», — напомнили в министерстве.

В конце апреля сообщалось, что россияне приготовились к снижению зарплат на 11 процентов из-за кризиса, связанного с эпидемией коронавируса и падением цен на нефть. Так, в 2019-м году граждане в среднем по стране назвали справедливой зарплату в 66 тысяч рублей. Однако в этом году запросы упали до 59 тысяч рублей.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил, что период нерабочих дней в России продлится до 11 мая, изначально они были введены до 30 апреля. 6,7 и 8 мая, которые должны были стать рабочими днями между майскими праздниками, объявили нерабочими с сохранением зарплаты.

Россия находится на 7-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 134 687 человек. За все время пандемии, в стране зафиксировано 1280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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