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Российский город полностью закрыли из-за эпидемии коронавируса

Российский город полностью закрыли из-за эпидемии коронавирусаФото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Власти Хасавюрта (Дагестан) закрыли город из-за эпидемии коронавируса. Людям запретили въезжать и выезжать из него, сообщается в официальном аккаунте администрации Хасавюрта в Instagram.

Отмечается, что запрет действует с 3 мая. «Выезд и въезд на территорию города Хасавюрт будет полностью закрыт, в том числе для передвижения внутри города», — говорится в сообщении.

Проезд разрешат только специальному транспорту экстренных служб. Жителей города попросили с пониманием отнестись к принимаемым мерам и соблюдать режим самоизоляции.

В Дагестане, по данным на 4 мая, выявлено 1958 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 226 человек, 13 — умерло. Всего в России коронавирус обнаружили у 145 268 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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