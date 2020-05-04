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Российский посол прокомментировал попытку вторжения боевиков в Венесуэлу

Российский посол прокомментировал попытку вторжения боевиков в Венесуэлу
Попытка нелегального ввоза колумбийскими боевиками на территорию Венесуэлы оружия, предотвращенная в ночь на 3 мая, была предпринята для дестабилизации обстановки в стране с целью свержения законного правительства, такое мнение выразил в интервью РИА Новости посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

Российский дипломат акцентировал внимание на развитой сети лагерей подготовки, расположенных по периметру границ Венесуэлы. Там будущие диверсанты, по мнению посла, и проходят свои тренировки отметил он.

"Общеизвестно, и это неоднократно проходило по различным СМИ, что в приграничных с Венесуэлой районах действуют специальные тренировочные военизированные лагеря, где проходят подготовку боевики, в том числе бывшие венесуэльские военнослужащие - дезертиры, подавшиеся за обещанными 10 тысячами долларов. Однако вместо щедрой награды за предательство их оперативно рекрутировали, легко убедив, что именно им теперь предстоит освобождать Родину от диктатуры. Как у нас говорят: "За что боролись, на то и напоролись", - добавил посол.

# Россия
По материалам: ria.ru

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