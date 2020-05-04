Рынок труда начинает восстанавливаться после карантина

Лидия Мартынова

В течение последней недели количество регистраций ФОПов выросло на 2,123 тысячи, а количество активных вакансий на Work.ua увеличилось на 2 тысячи. Об этом сообщает платформа Опендатабот.На данный момент на этом сайте поиска работы 25 тысячи активных вакансий, хотя до карантина их было 54 тысячи.Также сообщается, что 3% ресторанов возобновили свою работу. Продажи заведений общественного питания постепенно начали расти. В целом на время карантина закрылось 62% учреждений.️Стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир упали в цене. Сейчас она составляет 11 100 и 19 300 соответственно.Трехкомнатные квартиры сначала росли в цене, но на прошлой неделе их средняя стоимость снизилась на 300 грн и теперь составляет 34 900 грн.Передвижения украинцев, пешеходов и водителей, выросли на 15%.