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Рынок труда начинает восстанавливаться после карантина

Рынок труда начинает восстанавливаться после карантина
В течение последней недели количество регистраций ФОПов выросло на 2,123 тысячи, а количество активных вакансий на Work.ua увеличилось на 2 тысячи. Об этом сообщает платформа Опендатабот.

На данный момент на этом сайте поиска работы 25 тысячи активных вакансий, хотя до карантина их было 54 тысячи.

Также сообщается, что 3% ресторанов возобновили свою работу. Продажи заведений общественного питания постепенно начали расти. В целом на время карантина закрылось 62% учреждений.️
Стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир упали в цене. Сейчас она составляет 11 100 и 19 300 соответственно.

Трехкомнатные квартиры сначала росли в цене, но на прошлой неделе их средняя стоимость снизилась на 300 грн и теперь составляет 34 900 грн.

Передвижения украинцев, пешеходов и водителей, выросли на 15%.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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