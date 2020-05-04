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Сговора нет. В РФ оценили шансы на "расконсервирование" нефтяного рынка

Сговора нет. В РФ оценили шансы на "расконсервирование" нефтяного рынка
Восстановление спроса на нефть произойдет после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.


"На вопрос о сроках восстановления спроса на сырье пока нет однозначного ответа – ясно, что оно начнется по мере "расконсервирования" экономической активности в ведущих странах и выхода на траекторию роста после снятия ограничений, связанных с пандемией ", – сказал дипломат.

Также замглавы МИД отметил, что Москва не видит признаков картельного сговора на рынке нефти в связи с падением цен на энергоносители.

"Волатильность и резкие скачки цен в последние месяцы проходили на фоне разнонаправленных сигналов, массово практиковались существенные скидки с котировочных цен, менялась востребованность различных сортов нефти", – добавил Александр Панкин.

В результате этого, по его словам, рынок "просел", оказался разбалансированным, что сразу же сказалось и на других секторах, производственных цепочках, общей экономической и финансовой стабильности.


сообщило, что цены на нефть растут после вступления в силу новой сделки по добыче сырья.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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