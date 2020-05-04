Шрёдер: Мы приближаемся к тяжелым временам — нужно сотрудничать с Россией
Во времена пандемии коронавируса и последовавших экономических трудностей необходимо развивать сотрудничество и солидарность. Сейчас самое время отказаться от бессмысленных антироссийских санкций — Германия должна ценить готовность России к совместной работе, несмотря на чудовищную войну на уничтожение, которую вели против неё немецкие нацисты. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью Der Tagesspiegel по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.
Спровоцированную председателем бундестага Вольфгангом Шойбле дискуссию по поводу того, что защита жизни не стоит превыше всего, Шрёдер назвал в первую очередь философской. Однако все должны понимать:
По словам экс-канцлера Германии, Ангела Меркель права, когда призывает к терпению. Связанные с пандемией ограничения не так уж долговечны, подчеркнул Шрёдер в интервью изданию.
Также он не верит, что ограничительные меры будут значительно отягчать жизнь следующего поколения.
С точки зрения Шрёдера, очень важно подумать о культуре: многие в этой сфере остались без работы и крайне обеспокоены ситуацией. Им необходимо помочь, потому что после кризиса понадобится не только снова быстро запустить предприятия — нужна будет и культура.
Кроме того, в связи с коронавирусом Шрёдер призвал правительство Германии снять с России санкции.
На напоминание о том, что санкции стали ответом Европы на «аннексию» Крыма, Шрёдер ответил так:
По версии бывшего канцлера, посреди пандемии коронавируса памятные торжества в честь окончания Второй мировой войны учат тому, что вместо конфронтации сегодня по всему миру присутствует стремление к взаимопониманию, сотрудничеству и солидарности. При этом в случае с Россией нельзя забывать об историческом прошлом.
На критику его близости к российскому президенту Владимиру Путину, а также его занятости в российских государственных концернах «Газпром» и «Роснефть» Герхард Шрёдер возразил:
Также Шрёдер призвал ведущие немецкие партии как можно скорее определиться с кандидатами на пост канцлера и внести ясность в этот вопрос. Особенные трудности в этом плане испытывает союз ХДС и ХСС, столкнувшийся с дилеммой из-за того, что Ангела Меркель больше не будет выдвигать свою кандидатуру, пишет Der Tagesspiegel.