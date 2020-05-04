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Системообразующим компаниям назвали условия получения госсподдержки

Системообразующим компаниям назвали условия получения госсподдержкиФото: Globallookpress.com

Системообразующие компании для получения господдержки должны будут, помимо прочего, предоставить сведения обо всех бенефициарных владельцах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с проектом постановления правительства о мерах поддержки системообразующих организаций.

Также есть другие условия для предоставления помощи организациям.

«Согласно проекту постановления о мерах поддержки системообразующих организаций, компании претендуют на получение одной или нескольких мер поддержки при условии, если она не является иностранным юрлицом, а также российским юрлицом, в уставном капитале которого доля прямого или косвенного участия иностранных юридических лиц в совокупности превышает 50 процентов», — приводит агентство слова собеседника.

Кроме того, в заявлении на получение поддержки необходимо будет дать согласие на предоставление информации о деятельности организации, в том числе относящейся к коммерческой тайне. Также организации не должны увеличивать фонд оплаты труда, однако обязаны отказаться от бонусов руководству, его заместителям, главному бухгалтеру и иным управленцам. К заявлению должна быть приложена программа «мероприятий по снижению или оптимизации расходов».

15 апреля президент России Владимир Путин раскрыл детали нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса. В частности, он предложил направить дополнительно 200 миллиардов рублей на обеспечение сбалансированности бюджета регионов и выделить 23 миллиарда рублей авиакомпаниям. Также российский лидер пообещал льготные кредиты системообразующим предприятиям и предоставление малому бизнесу средств для выплаты зарплат.

Общее количество средств, выделенных на помощь российской экономике в условиях распространения коронавируса, превысило два триллиона рублей.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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