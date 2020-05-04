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Сожженные химией вены и удаление органов – Лама Сафонова борется с последствиями лечения рака

Сожженные химией вены и удаление органов – Лама Сафонова борется с последствиями лечения рака
У Ламы Сафоновой наступила ремиссия, но звезда понимает, что расслабляться еще рано. Сейчас певица столкнулась с жуткими последствиями химиотерапии, из-за которых она не может нормально двигаться и выступать.

32-летняя Лама Сафонова на собственном примере доказала, что желание жить может быть сильнее любой, даже самой страшной болезни. Когда три года назад певице поставили диагноз обширный рак последних стадий, она решила не сдаваться. Звезде провели несколько курсов высокодозной химиотерапии, внешнее и внутреннее высокодозное облучение, сделали сложные операции, и в итоге распространение метастаз удалось замедлить.

«Обширная операция была очень тяжелой. Момент, когда я отходила от наркоза, был одним из самых страшных в моей жизни. Во время этой операции меня просто «выпотрошили», вырезали несколько внутренних органов. Невозможность обезболиться — страшная штука. Сейчас борюсь с последствиями высокодозной химиотерапии, принимаю пожизненные препараты. Жизнь теперь состоит из ограничений и запретов. Осложняют ситуацию уже сожженые вены и невозможность поставить капельницы», — рассказала «СтарХиту» Лама.


По словам звезды, некоторые врачи очень удивлены, что Сафонова до сих пор жива. Когда артистка впервые пришла на обследование, прогнозы были крайне неблагоприятные, но благодаря несгибаемому характеру и вере в Бога певице удалось справиться с тяжелыми этапами лечения.

«Почти все «однополчане», которые сражались параллельно со мной, уже умерли. Официально прогноз все еще неблагоприятный. Но все прогнозы я уже «перешагнула». Мой хирург по-хорошему в шоке, что я еще живу. Я считаю, что жизнь нужно просто любить! И она ответит вам взаимностью», — подчеркнула Лама.

В этом году по итогам всероссийского голосования Ламе в Кремле была вручена престижная награда за ее мотивирующий бестселлер «Остаться в живых», который вышел в нескольких странах мира. Однако сейчас звезда снова оказалась в сложной ситуации: еще в конце февраля ее должны были госпитализировать для проведения нескольких лечебных процедур. Однако из-за распространения коронавируса ей пришлось изменить планы. Теперь же многие онкоцентры по всей стране перепрофилируются для размещения в них больных с COVID-19.

«В реанимационных условиях на мне должны были пробовать два препарата анестезии. Это нужно мне для дальнейшего лечения. Теперь все перенеслось на неопределенный срок, и я очень нервничаю по этому поводу. Сейчас многие не могут получить лекарства из-за рубежа, не могут попасть к врачам, у кого-то отложились запланированные операции и лечение. Драгоценное время может быть фатально упущено», — говорит Сафонова.

Пока артистка боится строить планы на будущее, ведь обширный рак крайне коварен. И все же, она уверена, что ремиссия — знак свыше. По мнению Ламы, она имеет правильный настрой, и именно поэтому все еще жива. Ну, а больше всего звезда мечтает о том, чтобы полноценно вернуться на сцену. Сейчас Сафоновой тяжело даже ходить, но она верит, что уже совсем скоро сможет снова вернуться к полноценной жизни и частым концертным выступлениям.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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