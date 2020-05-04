США ищут больше емкостей для заполнения стратегического резерва нефти

Анастасия Иванова

Соединенные Штаты в настоящий момент ищут дополнительные емкости для заполнения стратегического резерва нефти, рассказал Fox Business глава минфина США Стивен Мнучин.

"Мы плотно работаем с главой минэнерго по вопросу заполнения стратегических резервов. Я знаю, что он ищет больше емкостей, в то время как президент нацелен на это (заполнить стратегические резервы), и мы ищем способы поддержать нашу нефтяную индустрию", - сказал Мнучин.