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США ищут больше емкостей для заполнения стратегического резерва нефти

США ищут больше емкостей для заполнения стратегического резерва нефти
Соединенные Штаты в настоящий момент ищут дополнительные емкости для заполнения стратегического резерва нефти, рассказал Fox Business глава минфина США Стивен Мнучин.

"Мы плотно работаем с главой минэнерго по вопросу заполнения стратегических резервов. Я знаю, что он ищет больше емкостей, в то время как президент нацелен на это (заполнить стратегические резервы), и мы ищем способы поддержать нашу нефтяную индустрию", - сказал Мнучин.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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