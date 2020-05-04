США обвинили Россию в попытках использовать коронавирус в своих интересах

Вадим Карасев

Марк ЭсперФото: Alex Brandon / AP

Министр обороны США Марк Эспер в интервью газете La Stampa заявил, что Россия и Китай пытаются использовать пандемию коронавируса в своих интересах. Слова военного министра приводит РИА Новости.

В качестве пример глава Пентагона привел помощь, оказанную Москвой Италии в борьбе с коронавирусом, что в конечном итоге может ухудшить отношения Рима с союзниками.

Эспер назвал уникальным положение дел в мире из-за пандемии COVID-19.

Ранее США обвиняли Россию, Китай и Иран в распространении фейков о пандемии коронавируса SARS-CoV-2. По словам Госсекретаря Майка Помпео, неверная информация распространяется для дискредитации принимаемых правительствами разных стран мер. В Москве обвинения Помпео отвергли.