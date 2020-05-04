США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на администрацию президента страны Дональда Трампа.

Прогнозы основаны на данных Центра по контролю и профилактике заболеваний. Кроме того, отмечается, что ежедневно в США будут выявлять около 200 тысяч новых случаев заражения — сейчас в стране регистрируют 25 тысяч зараженных за сутки.

Ранее Трамп дал новый прогноз по числу жертв коронавируса в США. По его словам, в стране могут умереть 100 тысяч пациентов с коронавирусом, что значительно больше в сравнении с его прошлым прогнозом. «Мы потеряем от 75–80 до 100 тысяч человек», — сказал Трамп, назвав это «ужасной ситуацией».

В середине апреля Трамп заявлял, что пик эпидемии коронавируса в США пройден, а позже спрогнозировал уровень смертности в пределах 60–65 тысяч человек.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 3,5 миллиона человек, из них примерно треть инфицированных находятся в США. В стране скончались 67,7 тысячи человек, более 180,2 тысячи выздоровели.