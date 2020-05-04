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Студия Pixar запустила кулинарное шоу на YouTube

Студия Pixar запустила кулинарное шоу на YouTube
РИА Новости. Киностудия Pixar запустила на своем YouTube-канале кулинарное шоу "Cooking with Pixar". В нем секретами приготовления разных блюд делятся персонажи из известных анимационных фильмов, сообщает Entertainment Weekly.

Пока вышло всего три видео с рецептами. В первом ролике рассказывают, как сделать традиционные китайские пирожки на пару. Повару помогает их готовить Бао — герой из одноименного короткометражного мультфильма.

Мистер Вилкинс из "Истории игрушек 4" пытается собрать пиццу с пепперони и болгарским перцем, а в недавнем видео братья-эльфы Иэн и Барли из мультфильма "Вперед" используют магию, чтобы испечь праздничный торт ко дню рождения.


К сожалению, ведущие не говорят, в каких пропорциях нужно использовать ингредиенты. Поэтому для того чтобы все получилось, стоит подключить еще какой-нибудь источник из Интернета, в котором рассказывают, как готовить подобные блюда.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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