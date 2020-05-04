Суд в Киеве заочно арестовал "узурпатора" Януковича

Влада Некрасова

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича сроком на два месяца. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе генерального прокурора.

С таким ходатайством в суд обращалось Государственное бюро расследований.

Речь идет об уголовном производстве об узурпации власти в Украине, которое было начато 8 апреля 2015 года. В качестве свидетелей выступали шестеро судей Конституционного суда Украины, принимавшие решение об отмене Конституции Украины 2004 года. В деле также фигурирует экс-министр юстиции Александр Лавринович.

Напоним, в январе 2019 года Оболонский районный суд Киева признал экс-президента виновным в государственной измене (по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины) и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Тогда Янукович был осужден за государственную измену и соучастие в ведении агрессивной войны (агрессивных военных действий) против Украины со стороны Российской Федерации.

А в январе 2020 суд арестовал 247 млн гривен, которые принадлежали окружению экс-президента Украины Виктора Януковича и находятся на счетах в «Международном инвестиционном банке».