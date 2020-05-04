Судно для завершения "Северного потока — 2" дошло до Калининграда

Влада Некрасова

Плавучий трубоукладчик "Академик Черский" дошел до Калининграда, сообщает портал по отслеживанию местоположения кораблей Marinetraffic.

Принадлежащее "Газпрому" судно, способное достроить трубопровод "Северный поток — 2", на днях вошло в зону строительства газопровода недалеко от датского острова Борнхольм и взяло курс на Калининград.

"Академик Черский" встал на якорь в порту Калининграда накануне вечером.

Находки в Сингапур, после чего много раз менял пункт назначения. Путь до Калининграда занял у судна 83 дня.