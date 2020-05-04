Теперь официально: Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом

Вадим Карасев

32-летняя Оксана Самойлова объявила, что собирается развестись с Джиганом, еще в конце марта. Однако певец до последнего надеялся восстановить теплые отношения с любимой. Судя по всему, извинения, подарки и даже песня, написанная в честь супруги, не смогли переубедить Оксану. По данным Мосгорсуда, Самойлова подала заявление на развод 20 апреля.





В графе "Ответчик" значится Устименко Д. А. (настоящее имя Джигана — Денис Устименко-Вайнштейн), а категория дела заявлена как "Иные, возникающие из семейных отношений". Брак Джигана и Оксаны будет расторгнут в суде, потому что у них есть несовершеннолетние дети. Судя по всему, паре также предстоит поделить совместно нажитое имущество.

Напомним, что в начале марта Джиган шокировал поклонников, сбрив брови и бороду. Как оказалось, исполнитель попал в реабилитационный центр в Майами, а потом продолжил лечение уже в Москве. Самойлова также призналась, что только недавно узнала о многочисленных изменах супруга и не смогла простить его.





Джиган с детьми

Все десять лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему. Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи. Клялся, что любит только меня и никогда не изменял. Я верила, потому что не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная и не понимаю, как можно так поступать,

— написала тогда многодетная мама.

Оксана Самойловой и Джиган были вместе около 10 лет. Пара воспитывает четверых детей. Их старшая дочь Ариела родилась 27 июля 2011 года — еще до того, как пара официально зарегистрировала свои отношения. 3 сентября 2014-го на свет появилась дочка Лея, 27 апреля 2017-го — Майя, а 18 февраля 2020-го — сын Давид.