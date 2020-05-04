Токсичные настройки: как мы программируем себя на поражение и что с этим делать

Вадим Карасев

Наши поражения в большинстве случаев случаются не из-за дурного влияния извне или заговоров недоброжелателей, а из-за нас самих. Старайтесь смотреть на мир под правильным углом, чтобы избегать проблем.

Удачи и неудачи формируются из нескольких переменных. Старайтесь держать свои планы в секрете, больше общаться с приятными вдохновляющими людьми и бороться с внутренним негативом и токсичными настройками. Программируйте себя правильно.

Токсичные незаметные слова

Дело в том, что Вселенная слышит то, что мы говорим, но для нее особую важность несет не столько ваш посыл, сколько сами слова. Будьте осторожнее, подбирайте их более тщательно. Избегайте следующих фраз:

«Ничего себе». Мы произносим эту фразу очень часто, когда удивляемся чему-то. На первый взгляд она абсолютно безобидная, но, произнося эту фразу, вы словно говорите: «Я отказываю себе во всём», «Я ничего не хочу». Эти простые слова программируют ваше сознание на поражение.

«Бедный». Данное слово не стоит употреблять ни по отношению к себе, ни по отношению к другим. Оно притягивает бедность, закупоривает ваши финансовые энергетические каналы. Из-за этого появляются долги, неудачи в работе и бизнесе.

«Нет». Отрицательный ответ можно сформулировать как-то иначе. Старайтесь как можно меньше говорить слово «нет», чтобы не программировать себя на несчастья и бедность, проблемы со здоровьем.

По понятным причинам сюда же можно добавить такие фразы и слова как «ненавижу», «желаю тебе неудач», «неудачник», «не могу», «не умею», «мое сердце разрывается» и так далее.

Жалость к себе

Это крайне токсичная настройка, которая порождает сильнейший внутренний стресс. В то время как эмоции необходимо освобождать и принимать, жалость заставляет проблемы уходить глубже. Они перестают мешать нам в данный момент, но не исчезают, а копятся, словно надувающийся шарик.

Рано или поздно этот шарик взорвется от излишнего напряжения. Это может привести к затяжной депрессии, нервному срыву или к другим страшным последствиям. Жалея себя, мы оттягиваем решение проблемы, но делаем ее серьезнее в сотни раз. Это неверный путь, которого стоит избегать любыми методами. Более того, жалость к себе может вызывать сильные проблемы со здоровьем.

Паника и постоянная тревога

Проблемы могут появляться как из-за состояния тревожности, так и из-за программирования себя вследствие паники и преувеличения негатива. Поддаваясь этому, люди часто надумывают себе, что они больше не смогут найти любовь, что им не везет, что жизнь несправедлива к ним. Эти мысли улавливает Вселенная и блокирует поступление позитивной энергии. Это не значит, что нужно ломать себя и пытаться стать оптимистом. Нужно лишь искать решение реально существующих проблем, а не накручивать себя и придумывать себе все новые и новые. Если вы не можете справиться с этим, воспользуйтесь аффирмациями от стресса и тревожности.

Постоянные подозрения и неверие в светлое будущее

Есть люди, которые живут в мире, полном заговоров. Да, в нашем мире много проблем, исходящих от окружающих, но это не значит, что нужно перестать верить в существование удачи, любви и добра.

Многие перестают верить в удачу, потому что с ними постоянно случается что-то неприятное в жизни. Кто-то перестает ходить в больницу или пить лекарства после того, как некомпетентный врач поставил неверный диагноз. Другие люди подозревают вторую половинку в изменах, хотя четкого повода нет.

Когда мы не верим в себя, в кого-то другого или во что-то, что нам очень нужно, мы программируем себя на неудачи, на проблемы, несчастья. Если вы говорите себе, что мир к вам несправедлив, то так и будет.