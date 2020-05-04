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Трамп дал новый прогноз по числу жертв коронавируса в США

Трамп дал новый прогноз по числу жертв коронавируса в СШАФото: Joshua Roberts / Reuters

Президент США Дональд Трамп дал новый прогноз по числу жертв коронавируса в США. Об этом он рассказал журналистам Fox News, передает ТАСС.

По его словам, в стране могут умереть 100 тысяч пациентов с коронавирусом, что значительно больше в сравнении с его прошлым прогнозом. «Мы потеряем от 75–80 до 100 тысяч человек», — сказал Трамп, назвав это «ужасной ситуацией».

15 апреля Трамп объявил, что пик эпидемии коронавируса в США пройден. Позже он спрогнозировал, что уровень смертности будет в пределах 60–65 тысяч человек. Также Трамп добавил, что в стране могли бы умереть 2,2 миллиона человек, если бы власти ничего не предпринимали. Минимальное число жертв, по его оценке, составило бы 1,6 миллиона человек.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 3,5 миллиона человек, из них примерно треть инфицированных находятся в США. В стране скончались 67,7 тысячи человек, более 180,2 тысячи выздоровели. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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