Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Трамп обозначил сроки появления вакцины от коронавируса

Трамп обозначил сроки появления вакцины от коронавируса

Трамп обозначил сроки появления вакцины от коронавирусаФото: Joshua Roberts / Reuters

Президент США Дональд Трамп обозначил сроки появления вакцины от коронавируса в стране. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, передает ТАСС.

По его словам, американские специалисты, вероятнее всего, создадут вакцину от нового коронавируса до конца текущего года. «Мы активно работаем над этим», — сказал Трамп.

30 апреля глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что американская администрация рассчитывает разработать вакцину от коронавируса к январю 2021 года. Однако инфекционист подчеркнул, что власти не могут этого гарантировать. Затем 2 мая представитель комитета по ассигнованиям Конгресса Ивэн Холландер сообщила, что Белый дом запретил Фаучи давать показания в Конгрессе. Представитель Белого дома Джадд Дир заявил, что участие главного инфекциониста в слушаниях в разгар борьбы с коронавирусом является контрпродуктивным.

Согласно последним данным, в мире более 3,5 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 247,3 тысячи скончались, более 1,11 миллиона излечились. Сейчас в США свыше миллиона человек заразились коронавирусом — 1 157 687. Более 67,7 тысячи человек скончались.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Число больных COVID-19 на борту судна у берегов Японии выросло до 149
Число больных COVID-19 на борту судна у берегов Японии выросло до 149
В Польшу идет второй за последние пять дней танкер с российской нефтью
В Польшу идет второй за последние пять дней танкер с российской нефтью
Украинского олимпийского чемпиона затравили в сети за позицию по войне на Донбассе
Украинского олимпийского чемпиона затравили в сети за позицию по
Гитарист The Rolling Stones начал продавать портреты коллег по группе
Гитарист The Rolling Stones начал продавать портреты коллег по группе
Трамп обозначил сроки появления вакцины от коронавируса
Трамп обозначил сроки появления вакцины от коронавируса
Уберите это немедленно: 7 вещей, которые вредят энергетике и счастью
Уберите это немедленно: 7 вещей, которые вредят энергетике и счастью
Эксперт рассказал, как распознать телефонного мошенника
Эксперт рассказал, как распознать телефонного мошенника
Раскрыт план правильного выхода из изоляции
Раскрыт план правильного выхода из изоляции
Обнаружена новая причина смертности от COVID-19
Обнаружена новая причина смертности от COVID-19
Российский посол прокомментировал попытку вторжения боевиков в Венесуэлу
Российский посол прокомментировал попытку вторжения боевиков в
Шрёдер: Мы приближаемся к тяжелым временам — нужно сотрудничать с Россией
Шрёдер: Мы приближаемся к тяжелым временам — нужно сотрудничать
Самодостаточность российской экономики оценили
Самодостаточность российской экономики оценили

Топ на сегодня

Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных COVID-19
Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных
«Хирургической операции не было»: Южная Корея об отсутствии Ким Чен Ына
«Хирургической операции не было»: Южная Корея об отсутствии Ким Чен
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День Гарри Поттера
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День
На границе Северной и Южной Кореи произошла стрельба
На границе Северной и Южной Кореи произошла стрельба
Названы главные признаки финансового мошенничества
Названы главные признаки финансового мошенничества

Еще по теме

Главному инфекционисту США запретили давать показания в Конгрессе
Главному инфекционисту США запретили обсуждать коронавирус с Конгрессом
Трамп назвал сроки окончания пандемии коронавируса
США приготовились ко второй волне коронавируса