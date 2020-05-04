Трамп заявил об «ужасной ошибке» Китая в начале эпидемии коронавируса

Вадим Карасев

Дональд ТрампФото: Joshua Roberts / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил об «ужасной ошибке» Китая в начале эпидемии коронавируса. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

По словам главы государства, власти Китая не хотели признавать свой промах. Так, Трамп обратил внимание на то, что Пекин не хотел пускать для проведения расследования представителей США и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Они признали это, но гораздо позднее, а не сразу. По-моему, они совершили ошибку и пытались ее скрыть, потушить ее словно пожар, и не смогли сделать это», — сказал хозяин Белого дома.

Американский лидер подчеркнул, что с его точки зрения худшим решением Пекина стало одностороннее закрытие границ. Въезд в страну был запрещен, однако граждане Китая могли пересекать границы, распространяя коронавирус в США и другие государства, заключил Трамп.

Ранее Associated Press со ссылкой на документы министерства внутренней безопасности США сообщило, что Пекин намеренно скрыл серьезность пандемии для того, чтобы успеть запастись необходимыми медикаментами для лечения больных. Китай якобы попытался скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных.

30 апреля госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, что власти Китая скрыли часть информации о коронавирусе. Он заявил, что в итоге Пекин понесет ответственность за утаенные данные.