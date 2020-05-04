«Турецкий поток» вдохновляет Киев делать все против «Северного потока — 2»

Алексей Вольцев

Из-за «Турецкого потока» Украина уже потеряла транзит в Турцию и Южную Европу, а скоро лишится и транспортировки в страны Центральной Европы. Поэтому Киев должен во чтобы то ни стало не позволить завершить «Северный поток — 2». Об этом заявил генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

«К сожалению, приходится констатировать, что после запуска первой нитки „Турецкого потока“ Украина фактически полностью потеряла транзит газа из РФ в Турцию и Южную Европу (Грецию и Болгарию). После окончания строительства трубопровода в Болгарии и запуска второй нитки „Турецкого потока“ Украина ещё потеряет часть транзита, который идёт в Венгрию и Сербию (до 15 млрд кубометров). Запуск ожидается в конце 2020 или самом начале 2021», — написал в Facebook глава оператора украинской газотранспортной системы. Поэтому, считает Сергей Макогон, критически важно не допустить окончания строительства «Северного потока — 2», так как это приведёт к полной потере транзита уже с 2025 года: «Для Украины это 2,5−3 млрд долларов ежегодного дохода от транзита».

Гендиректор «Оператора ГТС Украины» считает, что возможный отказ немецкого регулятора дать исключения балтийскому проекту из Газовой директивы ЕС сыграет на руку Киеву.

«Потенциальное решение немецкого энергетического регулятора распространить правила европейской газовой директивы на „Северный поток — 2“ может значительно снизить рентабельность этого проекта, так как Газпром сможет загрузить только 50% его мощности. Но нам всем нельзя расслабляться. Борьба с „Северным потоком — 2“ должна оставаться ключевой задачей не только для „Оператора ГТС Украины“, „Нафтогаза Украины“, но и для МИДа, и МинЭкоЭнерго», — считает Сергей Макогон.

Напомним, что запустить «Северный поток — 2» и европейскую нитку «Турецкого потока» через Болгарию планируют с задержкой — в конце этого года — начале следующего года. В этом случае «Газпром» получит дополнительные мощности по подаче газа в Европу в 67 млрд кубометров в год. Это — больше, чем «Газпром» согласился поставлять по Украине ежегодно в рамках нового пятилетнего транзитного контракта. В 2020 году российский холдинг заплатит за 65 млрд кубометров, а в последующие четыре года будет оплачивать мощности украинской ГТС в 40 млрд кубометров транзита.

Если в прошлом году Украина заработала на транзите более $ 2,5 млрд, то в этом году ее доходы составят чуть более $ 2 млрд, а в 2021—2024 годах — $ 1,3 млрд ежегодно.

Вчера «Оператор ГТС Украины» сообщил, что по сравнению с четырьмя месяцами прошлого года транзит российского газа через Украину упал в два раза.