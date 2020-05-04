Uber Eats объявил о прекращении работы в Украине

Алексей Вольцев

Сервис доставки еды из ресторанов Uber Eats объявил о том, что с 3 июня прекращает работу в Украине. Об этом говорится в письме, которое получили курьеры сервиса (имеется в распоряжении редакции)."Несмотря на добросовестную работу команды, сервис Uber Eats не показал ожидаемых результатов. Поэтому мы приняли непростое решение прекратить работу приложения Uber Eats в Украине со среды, 3 июня", - говорится в сообщении.Компания вернет курьерам деньги за рабочую одежду со своим логотипом."Сейчас мы прежде всего стремимся уменьшить возможные негативные последствия этого решения для наших драгоценных работников, партнеров: ресторанов и курьеров, а также клиентов, которые нас поддерживали", - отметили в компании.Решение принято на основе тщательного изучения бизнес-показателей на конкурентном рынке доставки еды, отметили в пресс-службе компании.“Как глобальный игрок, мы должны разумно оценивать соответствие продукта рынку и то, как мы распределяем ресурсы по всему миру. Это решение позволяет нам перенаправлять ресурсы на другие рынки в Европе и по всему миру, где Uber Eats растет значительно быстрее”, - сообщили в Uber.Кроме Украины, Uber Eats станет недоступным также в Чехии, Румынии, Египте, Саудовской Аравии, Гондурасе, Уругвае.