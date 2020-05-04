Уберите это немедленно: 7 вещей, которые вредят энергетике и счастью

Вадим Карасев

Ни для кого не секрет, что некоторые вещи лучше не иметь в своем доме, так как они разрушают энергетику и даже могут навлечь неприятности. Редакция сайта dailyhoro.ru рассказывает, что следует выбросить из своего дома немедленно.

Энергетику невозможно увидеть, но это не отменяет закона обмена энергией. На энергетическом уровне мы остро нуждаемся в беспрерывном притоке энергии из внешних источников. Любое негативное влияние на биополе отбирает у нас внутренние силы и вместе с ними счастье. Мы предлагаем проверить свой дом на наличие вещей-вампиров, которые исподволь вредят энергетике и формируют прочный ореол негатива.

1. Мусор и старый хлам

Удивительно, но беспорядок может накликать беду в ваш дом. Ветхая мебель, потрепанная одежда, нерабочая техника — все это не только захламляет помещение, но и мешает притоку благополучия. Старые, давно потерявшие товарный вид вещи портят собой не только обстановку: по дому начинает «гулять» негативная энергетика, которая сводит на нет все позитивные начинания его обитателей.

2. Испорченные вещи, разбитая посуда и зеркала

Одежде, которая потеряла товарный вид, износилась или порвалась, место на свалке. То же правило приемлемо и для стоптанной, прохудившейся обуви, а также для посуды со сколами и трещинами. Мало того, что такие вещи неэстетичны, они еще и забирают жизненные силы, принося в дом ругань и бесконечные склоки.

Отдельное внимание стоит уделить зеркалам. Зеркало — место скорления энергетики. Треснутое или, того хуже, разбитое зеркало действует как магнит, привлекающий неи рассеивающий негатив по всему дому.

3. Подарки бывших возлюбленных, друзей

Люди, с которыми вы расстались при неприятных обстоятельствах, не должны присутствовать в вашей жизни. Биоэнергетики сообщают: сохраняя подарки бывших друзей, коллег или возлюбленных, вы перекрываете путь новым людям, тем самым обрекая себя на одиночество и несчастье. Поэтому если вы долгое время не можете встретить хороших друзей или новую любовь, проведите ревизию в вещах и посмотрите, не затерялся ли там «билет в прошлое».





4. Вещи, которые вас раздражают

Это может быть что угодно: единственная кружка, оставшаяся от сервиза, дурацкое пальто, старая кастрюля, массивный стул. Если в доме есть вещи, вызывающие раздражение, от них нужно избавляться в первую очередь. Раздражением ваша интуиция сигнализирует об опасности.

5. Магнитики на холодильнике

В наше время модно коллекционировать магнитики на холодильнике. Кто-то привозит их из путешествий, кому-то их дарят родные и знакомые. Но биоэнергетики считают это хобби крайне опасным. Во-первых, магнит могли зарядить негативом. Во-вторых, магнит, который лежит не на своем месте, закрывает доступ положительной энергии в дом, заряжая при этом негативом продукты внутри холодильника, что может спровоцировать проблемы со здоровьем. Если вам хочется сохранить воспоминания в виде коллекционных магнитиков, тогда выделите отдельную коробочку для этих маленьких «сокровищ».

6. Вещи покойного

Вещи, которыми владел покойный, лучше раздать нуждающимся. Оставлять их в доме опасно: они разрушают энергетику дома, притягивают беды. Важно отметить, что речь идет об одежде и обуви. На другие предметы, которые достались в наследство, это правило не распространяется. Исключение составляют случаи, когда данные вещи вызывают у вас неприятные эмоции.

7. Изображения животных и птиц

Держать в доме чучела животных — плохая идея. Биоэнергетики отмечают, что рога, к примеру, могут накликать беду и стать причиной утраты близкого человека. Изображение рыбок сделает энергетику уязвимой, а вас — неспособными противостоять стрессу. Собака, волк, лев или тигр с открытой пастью могут лишить смелости и накликать несчастья на всю семью.