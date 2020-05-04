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Ученые изменили прогноз о сроке окончания пандемии в России

Ученые изменили прогноз о сроке окончания пандемии в России

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Специалисты из Сингапура в очередной раз скорректировали прогноз окончания вспышки COVID-19 по России, на этот раз ее перенесли на 17 августа, сообщает в понедельник РИА «Новости».

Ранее специалисты Сингапурского университета технологий и дизайна высчитали, что в России эпидемия может закончиться 12 августа.

Даты могут сдвинуться в любую сторону в зависимости от ситуации и принимаемых мер, подчеркивают авторы модели. Они предупредили, что страны, прошедшие пик коронавируса, могут столкнуться с новой волной, если снимут ограничения раньше времени.

Всего специалисты изучили данные по COVID-19 по 131 стране. Для составления прогноза использовалась, в том числе, математическая SIR-модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. С начала пандемии COVID-19 в мире заразились более 3,4 миллиона человек, свыше 240 тысяч умерли. По последним данным, в России зарегистрировано 134 687 случаев заражения, умерли 1 280 человек, выздоровели 16 639.

В интервью «Парламентской газете» главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико рассказал, что сейчас происходит стабилизация заболеваемости коронавирусом с последующим началом её снижения в июне. Он указал, что в Москве эпидемия, согласно критериям ВОЗ, достигла 3-4-й фазы, то есть масштабного распространения без прослеживания эпидемиологической связи случаев.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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