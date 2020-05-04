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Ученый объяснил, когда формируется стойкий иммунитет к коронавирусу

Ученый объяснил, когда формируется стойкий иммунитет к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.

По словам Ершова, оптимальный случай для формирования стойкого иммунитета против COVID-19 - это протекание болезни в средней форме без чрезмерного использования медикаментов. "Вот тогда у организма формируется максимальный иммунитет к ней", - отметил он.

# Россия
По материалам: ria.ru

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