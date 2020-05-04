Украинского олимпийского чемпиона затравили в сети за позицию по войне на Донбассе

Вадим Карасев

На Украине олимпйиского чемпиона по спортивной гимнастике Олега Верняева затравили в сети в связи с его позицией по поводу войны на востоке страны. Спортсмен отказался считать Россию виновной в конфликте.

Во время интервью каналу Intersport у Верняева спросили, почему началось это столкновение. Он заявил, что ему жаль пострадавших людей и жаль, что он не может "взять и поехать в Донецк", однако воздержался от конкретных обвинений.

"Мне нечего сказать... Тут что ни скажешь, всё будет не так. Жаль, что много людей от этого страдает, страна страдает, это жаль. Понял ли я, какой ответ на этот вопрос? Возможно, да"

Комментаторы на украинских сайтах в ответ назвали его "лицемером и нытиком" и обвинили в попытках усидеть на двух стульях. Некоторые отметили, что Верняев – прекрасный спортсмен, но должен иметь "четкую позицию относительно того, кто агрессор".

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Олег Верняев родился в Донецке. В 2012 году он занял 4-е место на Олимпиаде в командном многоборье, а спустя несколько лет стал олимпийским чемпионом в упражнении на брусьях.

