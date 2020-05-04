Украинского олимпийского чемпиона затравили в сети за позицию по войне на Донбассе
На Украине олимпйиского чемпиона по спортивной гимнастике Олега Верняева затравили в сети в связи с его позицией по поводу войны на востоке страны. Спортсмен отказался считать Россию виновной в конфликте.
Во время интервью каналу Intersport у Верняева спросили, почему началось это столкновение. Он заявил, что ему жаль пострадавших людей и жаль, что он не может "взять и поехать в Донецк", однако воздержался от конкретных обвинений.
Комментаторы на украинских сайтах в ответ назвали его "лицемером и нытиком" и обвинили в попытках усидеть на двух стульях. Некоторые отметили, что Верняев – прекрасный спортсмен, но должен иметь "четкую позицию относительно того, кто агрессор".
Олег Верняев родился в Донецке. В 2012 году он занял 4-е место на Олимпиаде в командном многоборье, а спустя несколько лет стал олимпийским чемпионом в упражнении на брусьях.