Улицы стран Европы ожили после смягчения карантина из-за коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Henry Nicholls/ Reuters

В странах Европы начали смягчать карантин, который был введен из-за пандемии коронавируса. Фотографии оживших улиц стран собрали Daily Mail.

В Италии с 4 мая возобновилась работа производств и строительных компаний, разрешена торговля для оптовых продавцов, а также открыты кафе с функцией «на вынос». Людям разрешили передвигаться по своему городу для посещения родственников, при этом обязательно соблюдать дистанцию и использовать маски. Вновь открыты и итальянские парки, жители городов уже поспешили туда на пробежку.

В Германии постепенно начали открываться школы. В Австрии к учебе вернулись ученики старших классов, другие будут постепенно садиться за парты с 15 мая.

Португалия отменила чрезвычайное положение в стране и разрешила открыться небольшим магазинам. При этом на тех, кто выйдет из дома без маски, налагается штраф в размере 350 евро.

В Испании и Португалии, помимо возобновивших работу магазинов, открылись и парикмахерские — пока по предварительной записи клиентов.

Греция также сняла часть ограничений. Людям разрешено покидать свои дома, открываются розничные магазины, в том числе книжные, а также салоны красоты.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 4 мая превысило 3,5 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. Наиболее пострадавшими от SARS-CoV-2 остаются США (1,15 миллиона), Испания (217,4 тысячи), Италия (210,7 тысячи), Великобритания (187,8 тысячи), Франция (168,9 тысячи) и Германия (165,6 тысячи).