Ульяновская область станет участником песенного марафона «Наш День Победы»

Анастасия Иванова

Гимн великой Победы исполнят три поколения ульяновцев, от начинающих вокалистов до известных певцов. Это солисты Государственного ансамбля песни и танца «ВОЛГА», обладатель национальной премии за патриотическое воспитание заслуженный коллектив народного творчества России «Соловушка», а также хоры студентов Ульяновского государственного педагогического университета и членов общественного движения «Волонтеры Победы».«Ульяновцы поют на фоне знаковых объектов региона и кадров событий времен Великой Отечественной. Я горжусь тем, что нашему коллективу выпала честь принять участие в этом грандиозном проекте. Его идея народного единения близка каждому жителю нашей страны», – делится Заслуженный работник культуры РФ, руководитель народного коллектива «Соловушка»«День Победы, наверное, самая значимая дата в истории России. Я горжусь своим народом и своими земляками, которые так же, как и все жители страны, сражались на фронтах и ковали Победу на оборонных заводах», – говорит солист Государственного ансамбля песни и танца «Волга»Уже в 1941 году в Ульяновск из Москвы был эвакуирован автомобильный завод ЗиС, где в течение войны было собрано около 7,8 тысячи автомобилей. Каждый третий патрон для фронта был изготовлен на патронном заводе имени Володарского. Уроженец Ульяновской области, оружейник Победы, Алексей Судаев создал автомат, признанный одним из лучших автоматов II мировой Войны. Производили в Ульяновске и сукно для обмундирования бойцов, из него была сшита каждая четвертая шинель.А житель Цильнинского района области Петр Усачев стал настоящим символом Победы! 9 мая 1945 года он расписался на здании Рейхстага и указал точную дату Великой Победы, именно эта фотография облетела все газеты мира.Песенный марафон «Наш День Победы» инициирован аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. К акции уже присоединились Республики Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Башкортостан и Татарстан, Самарская, Нижегородская, Саратовская области и Пермский край.Видеоклипы регионов транслируются на телеканалах «Репортер73» и «Ульяновская правда». Песни всех регионов можно найти в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграмм и Фейсбук по хэштегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды, а также на Youtube. Радиоверсия любимой песни прозвучит на местных радиостанциях.