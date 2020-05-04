Уткину ответили на оскорбительные слова о Волгограде

Вадим Карасев

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин снова оказался в эпицентре скандала. На этот раз он оскорбил не только спортивных болельщиков, но и всех жителей Волгограда, назвав его "городом гопников".

О нелюбви Уткина к волгоградскому "Ротору" известно давно, но столь резкие и оскорбительные высказывания от Уткина в адрес города-героя вызвали шквал эмоций не только у местного населения. Так, телеведущий Владимир Соловьев, и без того пребывающий в затяжном конфликте с комментатором, назвал того "аморальным, беспринципным жуликом".

Заступилась за Волгоград и депутат Госдумы от региона Ирина Гусева. Она напомнила Уткину о том, что он оскорбил город, "ломавший хребет фашисту".

Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину, экс-министр спорта Волгоградской области Татьяна Лебедева также не осталась в стороне. Она призвала всех жителей Волгограда не вступать в перепалки с Василием Уткиным. Как подчеркнула легкоатлетка, "Уткину только этого и надо, чтобы о нем вспомнили".

Ранее Василий Уткин заявил, что ему безразлична судьба команды "Ротор", т.к. для него это "команда из города гопников".