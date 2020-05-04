Узурпация власти: суд Киева арестовал Януковича заочно

Влада Некрасова

Печерский районный суд Киева заочно арестовал экс-президента Украины Виктора Януковича на два месяца по делу об узурпации власти. Об этом сообщают украинские СМИ.

Янукович является подозреваемым в уголовном производстве об узурпации власти. Сегодня, 4 мая, суд удовлетворил ходатайство прокуроров и Госбюро расследований и заочно арестовал его.

Напомним, в январе прошлого года суд Украины также заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.

Адвокаты бывшего президента заявляли, что их подзащитный не может вернуться на родину не только из страха перед заключением, но и потому, что его жизни на Украине угрожает реальная опасность.