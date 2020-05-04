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В Британии обвинили Россию и Иран в попытках украсть разработки по коронавирусу

В Британии обвинили Россию и Иран в попытках украсть разработки по коронавирусу

Хакеры из России и Ирана пытаются взломать базы данных британских университетов и научных центров, чтобы похитить разработки, связанные с COVID-19. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Национального центра кибербезопасности Великобритании.

По словам специалистов центра, в последнее время кибератаки участились. Кроме России и Ирана, в них может быть замешан Китай.

"Любая атака против усилий по борьбе с коронавирусным кризисом крайне предосудительна. Мы наблюдаем рост доли кибератак, связанных с коронавирусом, и наши эксперты работают день и ночь, чтобы помочь организациям, ставшим целями кибератак", — указал представитель пресс-службы центра.

По его словам, до сих пор ни одна из атак не увенчалась успехом. Аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований Джеймс Салливан посчитал закономерным рост числа кибератак со стороны "враждебных государств" в период пандемии.

"Это новая возможность для сбора разведданных и причинения проблем. Мы видели это, когда велись кампании по дезинформации, кибершпионажу. Есть риск, что все это усилит политическое напряжение, так что неудивительно, что это происходит в такой области, как разработка вакцины", — сказал Салливан, добавив, что в этой ситуации речь идет о геополитической конкуренции.

Отмечается, что британские ученые уже добились серьезных успехов в сфере создания вакцины от коронавируса. В конце апреля в Оксфордском университете начался первый этап клинических испытаний перспективной вакцины от коронавируса на людях. Университет подтвердил, что тесно сотрудничает с центром кибербезопасности, чтобы защитить свои разработки.

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По материалам: uposters.ru

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