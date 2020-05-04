В Британии вооружённая полиция на вертолёте ловила тигра

Вадим Карасев

В британском графстве Кент вооруженные полицейские и вертолет были направлены на поимку тигра, который, согласно сообщениям, сбежал из зоопарка и находится в лесу. Однако, обнаружив животное, стражей порядка ждал неожиданный сюрприз.

Тигр в лесу оказался ненастоящим — это была скульптура. Полицейских, прибывших в небольшую деревню Андерривер, встретила автор фигуры тигра - 85-летняя Джульет Симпсон. По её словам, она отвела целую толпу полицейских к скульптуре, и они очень смеялись, сделали много фотографий её тигра.

От соседа она узнала, что кто-то позвонил в полицию и сообщил, что в соседнем лесу видели сбежавшего хищника. Тогда Симпсон сразу отправилась к своей скульптуре, которая находилась неподалеку от ее дома.

Джульет рассказала, что с соседнего поля пришла целая толпа вооруженных полицейских. К тому моменту они уже поняли, что тревога была ложной, но очень хотели посмотреть на её скульптуру.

Она отметила, что тигр из проволоки и эпоксидной смолы, находится в этом месте уже около 20 лет и пребывает в далеко не лучшем состоянии.

В заявлении полиции графства Кент сказано, что полицейских отправили в деревню Андерривер после сообщения, что в этом районе замечена большая хищная кошка. К её поискам подключили вертолёт.

Полицейские в результате поисков установили, что никакого реального животного не было и риска для людей нет. Впрочем, действия полиции не выглядят как излишняя предосторожность, если вспомнить, что в графстве Кент находится несколько сафари-парков, где живет немало диких животных, в том числе тигры, сообщает BBC.

В прошлом не раз бывали случаи, когда хищники сбегали из клеток.

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