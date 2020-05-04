Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Британии вооружённая полиция на вертолёте ловила тигра

В Британии вооружённая полиция на вертолёте ловила тигра

В британском графстве Кент вооруженные полицейские и вертолет были направлены на поимку тигра, который, согласно сообщениям, сбежал из зоопарка и находится в лесу. Однако, обнаружив животное, стражей порядка ждал неожиданный сюрприз.

Тигр в лесу оказался ненастоящим — это была скульптура. Полицейских, прибывших в небольшую деревню Андерривер, встретила автор фигуры тигра - 85-летняя Джульет Симпсон. По её словам, она отвела целую толпу полицейских к скульптуре, и они очень смеялись, сделали много фотографий её тигра.

От соседа она узнала, что кто-то позвонил в полицию и сообщил, что в соседнем лесу видели сбежавшего хищника. Тогда Симпсон сразу отправилась к своей скульптуре, которая находилась неподалеку от ее дома.

Джульет рассказала, что с соседнего поля пришла целая толпа вооруженных полицейских. К тому моменту они уже поняли, что тревога была ложной, но очень хотели посмотреть на её скульптуру.

Она отметила, что тигр из проволоки и эпоксидной смолы, находится в этом месте уже около 20 лет и пребывает в далеко не лучшем состоянии.

В заявлении полиции графства Кент сказано, что полицейских отправили в деревню Андерривер после сообщения, что в этом районе замечена большая хищная кошка. К её поискам подключили вертолёт.

Полицейские в результате поисков установили, что никакого реального животного не было и риска для людей нет. Впрочем, действия полиции не выглядят как излишняя предосторожность, если вспомнить, что в графстве Кент находится несколько сафари-парков, где живет немало диких животных, в том числе тигры, сообщает BBC.

В прошлом не раз бывали случаи, когда хищники сбегали из клеток.

Читайте также: Дикие животные наслаждаются тишиной и свободой на фоне пандемии коронавируса
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Трамп заявил об «ужасной ошибке» Китая в начале эпидемии коронавируса
Трамп заявил об «ужасной ошибке» Китая в начале эпидемии коронавируса
Студия Pixar запустила кулинарное шоу на YouTube
Студия Pixar запустила кулинарное шоу на YouTube
Инсайд: президент Польши Анджей Дуда уходит в отставку
Инсайд: президент Польши Анджей Дуда уходит в отставку
Россиянам рассказали об оплате нерабочих дней в мае
Россиянам рассказали об оплате нерабочих дней в мае
Как работают агенства недвижимости в период карантина?
Как работают агенства недвижимости в период карантина?
Есть ли другая жизнь во Вселенной: правда ли, что мы не одни
Есть ли другая жизнь во Вселенной: правда ли, что мы не одни
К нам вернется дурацкий миф
К нам вернется дурацкий миф
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 4 мая
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 4 мая
Сожженные химией вены и удаление органов – Лама Сафонова борется с последствиями лечения рака
Сожженные химией вены и удаление органов – Лама Сафонова борется с
Европейская экономика начала оживать
Европейская экономика начала оживать
Нацпроекты не снимают с повестки дня, заявил Песков
Нацпроекты не снимают с повестки дня, заявил Песков
Россиянам покажут таинственную древнюю пещеру и сладкую жизнь миллиардеров
Россиянам покажут таинственную древнюю пещеру и сладкую жизнь

Топ на сегодня

Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных COVID-19
Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных
«Хирургической операции не было»: Южная Корея об отсутствии Ким Чен Ына
«Хирургической операции не было»: Южная Корея об отсутствии Ким Чен
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День Гарри Поттера
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День
На границе Северной и Южной Кореи произошла стрельба
На границе Северной и Южной Кореи произошла стрельба
Маленькая культурная катастрофа: о творчестве чеченских учительниц в РЭШ
Маленькая культурная катастрофа: о творчестве чеченских учительниц

Еще по теме

«Думал, он съест всех моих коров»: фермер вызвал полицию для спасения от плюшевого тигра
Стало известно о состоянии сотрудницы Калининградского зоопарка после атаки тигра
СМИ: Из одного из цирков Парижа сбежал тигр
На улицах Владивостока заметили амурского тигра