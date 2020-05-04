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В Чехии пообещали ответить на «угрозы» России

В Чехии пообещали ответить на «угрозы» России

Угрозы со стороны России в адрес муниципальных чиновников Праги неприемлемы. Об этом 3 мая в телеинтервью заявил вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек.

По его словам, если информация о подобных угрозах будет подтвержден со стороны спецслужб, чешское правительство предпримет ответные шаги, включая высылку дипломатов.

«Я не думаю, что сейчас подходящее время для снижения количества дипломатов. Необходимо исследовать факты, и делать выводы пока рано. Мы не должны поддаваться панике и на основе неких умозрительных данных высылать посла», — сказал он.

При этом вице-премьер подчеркнул, что «никто не имеет права угрожать и нарушать наш суверенитет».

«Любой, кто это сделает, должен получить жесткий ответ», — заявил Гавличек.

Напомним, ранее чешские СМИ сообщили, что российские спецслужбы угрожают мэру Праги Зденеку Гржибе, который поддержал переименование площади перед посольством РФ в честь Бориса Немцова, старосте района Прага-6 Ондржею Коларжу, инициировавшему демонтаж памятника Ивану Коневу, и старосте района Ржепорые Павлу Новотну, открывшему мемориальную доску в память о «власовцах». При этом в России назвали эту информацию «газетной уткой».

# Россия
По материалам: eadaily.com

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