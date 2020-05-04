В честь своего дня рождения Данила Козловский поделился новым фото с дочерью

Вадим Карасев

Вчера, третьего мая, Данила Козловский отмечал день рождения. В честь этого актер, который редко делится в микроблоге семейными фотографиями, на радость поклонникам опубликовал в инстаграме свежий снимок с двухмесячной дочерью Одой Валентиной. На нем звезда позирует на берегу океана. Судя по всему, кадр сделала его возлюбенная, 32-летней Ольга Зуева. Данила и Ольга самоизолировались в США.





35. Заканчиваем разминаться, начинаем жить! — подписал фотографию актер.

Звездные коллеги (среди которых Павел Деревянко, Екатерина Волкова, Анна Цуканова-Котт, Любовь Толкалина и Александр Ревва) поздравили Козловского, написав множество комментариев под фото.





Напомним, о рождении первенца Ольга Зуева сообщила 2 марта, а вот точная дата появления девочки на свет журналистам неизвестна. 3 марта Данила запостил первое фото с новорожденной, на котором он держит малышку на руках.

Моя вселенная. Daddy's time #ябатя,

— так подписал пост режиссер.





Ольга Зуева с дочкой

Этой весной Козловский и Зуева, по слухам, собирались официально пожениться. Судя по всему, свадьбу пришлось перенести из-за коронавируса.



