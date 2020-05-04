В Госдуме попросили проверить «Вести недели» Киселева на экстремизм

Вадим Карасев

Дмитрий КиселевФото: кадр из программы «Вести недели»

Депутат Госдумы Валерий Рашкин попросил Генпрокуратуру проверить на экстремизм выпуск программы «Вести недели», в котором ее ведущий Дмитрий Киселев сказал о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову». С соответствующим запросом Рашкин обратился к генпрокурору Игорю Краснову, сообщает принадлежащее бизнесмену Григорию Березкину РБК.

Коммунист считает, что заявление телеведущего оправдывает действия генерала императорской армии, атамана Петра Краснова, которого советские власти приговорили к смертной казни «за многолетнее служение нацистам». Предложение поставить Краснову памятник означает его героизацию, полагает парламентарий.

В запросе он отметил, что в России запрещено оправдание терроризма, а Краснов был казнен в том числе за террористическую деятельность, направленную против СССР.

Оправдание деятельности атамана, по его мнению, «автоматически выставляет борьбу советского народа и правительства с ним и ему подобными неправильной, что в корне ложно». Статья о реабилитации нацизма (354.1 Уголовного кодекса России) предусматривает ответственность за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, напомнил он.

В настоящее время памятник Краснову установлен в станице Еланской Ростовской области. В 2009 году прокуратура Шолоховского района потребовала снести монумент, однако суд постановил, что памятник передает обобщенный образ донского атамана, а не конкретно Краснова.

Краснов — деятель Белого движения, во время Первой мировой войны был генерал-майором Русской императорской армии. После революции Краснов создал и возглавил на юге России республику Великое войско Донское, которое окончило свое существование в начале 1920 года после разгрома Красной армией. После Гражданской войны белый генерал эмигрировал в Германию и некоторое время жил во Франции.

В 1945 году вместе с казаками, выступавшими на стороне нацистов, Краснов сдался в плен англичанам. После передачи казаков советской власти был казнен.