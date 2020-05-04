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В Испании - наименьшее количество смертей за сутки с начала эпидемии

В Испании - наименьшее количество смертей за сутки с начала эпидемии
В Испании зафиксировано наименьшее количество умерших от COVID-19, начиная с 18 марта, - 164 летальных случая за сутки.

Об этом сообщает El Pais.

«Испания восстанавливается от коронавируса. По состоянию на утро воскресенья зафиксированы 164 новые смерти за последние 24 часа. Это на 112 меньше, чем за предыдущие сутки. И это самый низкий показатель за последние полтора месяца», - говорится в сообщении.
Количество новых случаев инфицирования снизилось до 838, тогда как днем ​​ранее было 1147 случаев.

Общее количество инфицированных с начала эпидемии в Испании составляет 217 466 человек, умерли 25 264 человека. Также сообщается, что выздоровели 118 902 инфицированных, из них 1247 за последние сутки.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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