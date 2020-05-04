В Калининградской области около 350 медиков отказались работать
"На это, наверное, есть свои причины, я не вправе их осуждать. По факту у нас 350 человек из системы еще до начала всей коронавирусной истории "встали и вышли", — рассказал он.
Кравченко уточнил, что руководство медучреждений не обязано отправлять сотрудников старше 65 лет на больничный, и многие врачи и медсестры этой возрастной категории остались выполнять свои обязанности. Тем не менее, регион столкнулся с нехваткой медицинского персонала еще до пандемии, добавил он.
"Нужно понимать, что медработники — это самая большая группа риска на сегодня. А самое опасное с точки зрения инфицирования место — это медицинские организации. Сегодня у нас на лечении находятся 93 медработника", — сказал министр.