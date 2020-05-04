В Калининградской области около 350 медиков отказались работать

Анастасия Иванова

В Калининградской области около сотни врачей и 250 сотрудников среднего медицинского персонала не согласились работать во время пандемии коронавируса, заявил региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.

"На это, наверное, есть свои причины, я не вправе их осуждать. По факту у нас 350 человек из системы еще до начала всей коронавирусной истории "встали и вышли", — рассказал он.

Кравченко уточнил, что руководство медучреждений не обязано отправлять сотрудников старше 65 лет на больничный, и многие врачи и медсестры этой возрастной категории остались выполнять свои обязанности. Тем не менее, регион столкнулся с нехваткой медицинского персонала еще до пандемии, добавил он.

"Нужно понимать, что медработники — это самая большая группа риска на сегодня. А самое опасное с точки зрения инфицирования место — это медицинские организации. Сегодня у нас на лечении находятся 93 медработника", — сказал министр.