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В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 800 человек

В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 800 человек
Количество заболевших коронавирусом в Киргизии превысило 800, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"На 4 мая 2020 года по республике зарегистрировано 35 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.

По его словам, среди новых зараженных - 9 медицинских работников. За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 11 пациентов с COVID-19.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

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