В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 800 человек

Влада Некрасова

Количество заболевших коронавирусом в Киргизии превысило 800, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"На 4 мая 2020 года по республике зарегистрировано 35 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.

По его словам, среди новых зараженных - 9 медицинских работников. За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 11 пациентов с COVID-19.

COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.