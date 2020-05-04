В Коми поздравили с Днём Победы фотоснимком финского солдата-оккупанта

Лидия Мартынова

В блогосфере обсуждают баннер, который установлен в городе Усинске (Республика Коми) ко Дню Победы.

На плакате, размещённом на торце многоэтажного дома, изображён военнослужащий с северным оленем и дана подпись:

«За кругом Полярным в Великой войне

Сражались олени и люди.

Поклонимся им, постоим в тишине,

Пусть вечная слава им будет!»

Однако блогеры рассмотрели, что у военнослужащего в руках совсем не советский автомат. Вскоре эту фотографию нашли в альбоме «Warrior of Lapland». Снимок сделан 4 мая 1944 года в Финляндии. Оригинальная надпись гласит:

«Финский солдат с северным оленем возле склада оружия в финской Лапландии 4 мая 1944 года — последнего года „Войны-продолжения“. Олени использовались в финской армии, например, для перевозки грузов по снегу. Солдат держит автомат Suomi KP/31».

Напомним, во время Великой Отечественной войны финские солдаты воевали на стороне фашистской Германии. С 1941 по 1944 год финны оккупировали часть территории СССР, назвав свою агрессию «Войной-продолжением» (начало — Зимняя война 1939−1940 гг.). К концу 1941 года финны оккупировали значительную часть территории Карелии, включая её столицу Петрозаводск. Кроме того, войска Финляндии участвовали в блокаде Ленинграда.

Экс-депутат Госдумы Виктор Алкснис, разместивший на своей странице снимки баннера и оригинала из финского военного альбома, прокомментировал так:

«Никогда этого не было и вот опять… Город Усинск, Республика Коми. Остап Бендер в такой ситуации по поводу автора плаката мог бы сказать — жертва аборта. Теперь же к этой ёмкой характеристике можно добавить ещё — жертва ЕГЭ. По крайней мере, в части истории».

ИА Newstes дополняет, что в новейшей истории России практически ежегодно ко Дню Победы происходят подобные ляпы. Например, несколько лет назад в Калининграде местная газета «Каскад» опубликовала поздравление с 9 Мая от начальника Калининградской железной дороги, снабдив текст иллюстрацией немецкого танка Panzer VI «Тигр». А в Челябинске вывесили баннеры с надписью «С днём Победы!» и изображением фашистских лётчиков люфтваффе, которые позируют на фоне подбитого советского танка.