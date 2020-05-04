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В красной зоне. Биржа в Нью-Йорке рухнула из-за угроз США в адрес КНР

В красной зоне. Биржа в Нью-Йорке рухнула из-за угроз США в адрес КНР
Биржевые индексы в Нью-Йорке снизились, поскольку у инвесторов вызывают опасение обвинения США в адрес Китая в сокрытии данных о распространении коронавируса и потенциальное ухудшение отношений двух стран, сообщает "NEWS.ru".

Отмечается, что промышленный индекс Dow Jones упал на 0,8% – до 190,77 пункта, индекс крупнейших компаний S&P 500 упал на 0,71% – до 20 пунктов, а Nasdaq упал на 0,52% – до 44,57 пункта.

Аналитик Deutsche Bank Джим Рейд посоветовал инвесторам внимательно наблюдать за взаимоотношениями Пекина и Вашингтона, передает CNN.


сообщило, что госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у Соединенных Штатов доказательств, которые подтверждают, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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